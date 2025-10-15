Delitto Cinzia Pinna, Ragnedda rinuncia al riesame per revoca misura cautelare

Nel frattempo, le indagini proseguono per fare piena luce sui dettagli della notte tra l'11 e il 12 settembre scorsi, quando si è consumato il delitto

Emanuele Ragnedda, l’imprenditore 41enne di Arzachena che ha ammesso di aver ucciso Cinzia Pinna, 33enne originaria di Castelsardo, ha deciso di rinunciare al ricorso al Tribunale del Riesame.

L’udienza, che era stata fissata per questa mattina presso il Tribunale di Sassari con l’obiettivo di richiedere la revoca della misura cautelare in carcere, è stata quindi annullata. La decisione è stata comunicata dall’avvocato difensore di Ragnedda, Luca Montella, che ha agito in pieno accordo con il suo assistito.

Nel frattempo, le indagini proseguono per fare piena luce sui dettagli della notte tra l’11 e il 12 settembre scorsi, quando si è consumato il delitto all’interno del casolare della tenuta ConcaEntosa, situata nelle campagne tra Palau e Arzachena. I Carabinieri stanno lavorando sotto il coordinamento della Procura di Tempio Pausania, con la PM Noemi Mancini e il procuratore della Repubblica Gregorio Capasso.

Per la prossima settimana è in programma un nuovo sopralluogo all’interno dell’abitazione, che farà seguito agli accertamenti già eseguiti dagli specialisti del Ris di Cagliari.

