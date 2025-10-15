Paura a Nuoro, operaio cade da 10 metri nella 131 Dcn: è in gravi condizioni

L'operaio 25enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Francesco di Nuoro. Ha riportato ferite gravi e multiple fratture

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina sulla strada statale 131 Dcn, in prossimità del chilometro 51, nelle vicinanze di Nuoro.

Un operaio di 25 anni, impiegato nel cantiere stradale attivo in quel tratto, è precipitato da un’altezza di circa dieci metri per cause che sono ancora in fase di accertamento.

Sono stati i colleghi del giovane a lanciare immediatamente l’allarme. Sul luogo dell’incidente sono prontamente giunti i soccorsi, inclusi l’ambulanza e l’elisoccorso del 118, supportati dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Stradale.

L’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Ha riportato ferite gravi e multiple fratture.

