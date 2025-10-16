Cagliari, Zappa: “Sto bene fisicamente, contro il Bologna torno a disposizione”

Buone notizie in casa Cagliari per il tecnico Fabio Pisacane che, in vista della gara contro il Bologna in programma per domenica 19 ottobre alla Unipol Domus, potrà contare nuovamente su Gabriele Zappa, recuperato dall’infortunio muscolare.

“Ho avuto una piccola lesione al quadricipite ma ora sto meglio, ho ripreso ad allenarmi. Partita contro il Bologna? Si, sto bene. Sono a disposizione del mister per questo weekend e spero di tornare nella miglior condizione il prima possibile”, ha affermato Zappa a fantacalciotv.

“Affianco a me gioca un bel colosso come Yerry Mina, mi dà tanto dal punto di vista dell’affidabilità e della sicurezza”.

