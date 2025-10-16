Sassari piange la scomparsa di Fabrizio Demontis: aveva 33 anni

Grave lutto a Sassari, in particolare per il corpo di Polizia Locale. Si è spento all’età di 33 anni Fabrizio Demontis, che era molto conosciuto in città anche per il suo impegno nello sport e nella politica locale.

Forte lutto per tutta la famiglia, la compagna e i due figli piccoli, e per l’intera comunità. Sui social la Polizia Locale gli ha dedicato un lungo post come ultimo saluto: “Ci sono partenze che lasciano silenzi impossibili da colmare. Oggi il corpo della Polizia Locale di Sassari piange il collega e amico Fabrizio Demontis”.

“Ci lascia un giovane uomo, generoso e leale, che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità. Il tuo cammino terreno si è fermato, ma il legame resterà eterno. Portiamo con noi il ricordo della tua gentilezza, del tuo impegno e della tua presenza discreta, ma profonda. In uno degli infiniti mondi paralleli ci ritroveremo, e forse lì potremmo recuperare tutto ciò che qui non abbiamo fatto in tempo di cogliere – si legge – Ciao Fabri, ciao Cucciolo. Ora vola altissimo e con i tuoi occhi bellissimi illumina tutti noi”.