Quartucciu, si mettono alla guida senza patente: sanzionate tre persone

Tre persone sono state fermate dalla Polizia Locale di Quartucciu per casi di guida senza patente e senza assicurazione.

Un primo episodio ha visto l’emissione di una sanzione nei confronti di un trentatreenne straniero che è stato sorpreso alla guida di un veicolo mentre era sprovvisto di assicurazione. Ulteriori accertamenti hanno poi fatto emergere che il ragazzo non avesse mai conseguito la patente. Il suo veicolo è stato sequestrato.

Stessa sorte per un ragazzo di 20 anni, residente a Quartu, che è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida di un motorino, peraltro già sottoposto a sequestro. Il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria e il mezzo confiscato.

È spuntato poi un terzo caso analogo, di guida senza patente, ma verificatosi a Selargius che ha riguardato un 28enne. Anche per lui è scattato il sequestro del mezzo.

