Minaccia choc sotto un post di Truzzu: “Chi ami sia costretto a elemosinare di morire”

Una minaccia che fa rabbrividire anche solo per il fatto che qualcuno possa averla pensata. Paolo Truzzu attraverso i propri social ha voluto condividere e condannare una frase fortemente offensiva ricevuta sotto un suo post.

“Speriamo che la persona alla quale tieni di più sia costretta a elemosinare o a morire perché sopraffatta dal dolore e dalla sofferenza” si legge sotto un post del leader dell’opposizione.

“Oggi per la prima volta ho deciso di rendere pubblico un commento perché credo ci debba essere un limite a una violenza assurda, che ahimè colpisce chiunque” scrive Truzzu, condannando fortemente quanto accaduto.

L’ex sindaco di Cagliari poi aggiunge: “Continuate pure a insultare, so bene che è il prezzo che i personaggi pubblici devono pagare. Però lasciate in pace chi non c’entra nulla. Perché le mie scelte sono personali. E non coinvolgono i miei cari”.

