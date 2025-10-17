Accordo tra Regione e Cassa Depositi Prestiti: 135 milioni per sviluppo territorio

In arrivo 135 milioni di euro per agevolare imprese e gli Enti del Terzo Settore che operano per lo sviluppo sostenibile del territorio. La Regione Sardegna e la Cassa Depositi e Prestiti hanno raggiunto un accordo per lo stanziamento dei fondi Ue.

Attraverso tali fondi sarà possibile sviluppare progetti che riguardano l’inclusione sociale, la transizione energetica e la valorizzazione degli spazi pubblici, oltre ad incoraggiare un generale sviluppo sostenibile.

Più specificamente, la Cassa gestirà per conto della Regione Sardegna i fondi a sostegno della rigenerazione urbana per la crescita sostenibile delle comunità locali, della coesione sociale, del contrasto alle disuguaglianze e della transizione energetica verso fonti rinnovabili.

A margine dell’accordo è intervenuto Giuseppe Meloni, Assessore del Bilancio e Programmazione e Vicepresidente della Regione: “L’accordo rappresenta un passo importante per rafforzare la capacità della Regione Sardegna di utilizzare in modo efficiente e strategico le risorse europee a disposizione del territorio”.

“È un impegno – ha concluso – che conferma la volontà della Regione di rendere più rapido, trasparente ed efficace l’utilizzo dei fondi europei, trasformando le risorse disponibili in risultati tangibili per il futuro della Sardegna”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it