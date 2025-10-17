Iglesias, aggrediva la moglie e frustava i figli: arrestato 40enne

Nonostante l'arrivo dei Carabinieri, l'uomo ha continuato a insultare e minacciare di morte la moglie. Per il momento è stato portato al carcere Uta

Un operaio di 40 anni di origini nigeriane è stato arrestato questa notte a Iglesias con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

I Carabinieri sono intervenuti in seguito ad una richiesta effettuata al 112 in cui era stata segnalata una violenta lite domestica. La moglie era stata aggredita, ma è riuscita a scappare in strada e a chiedere aiuto.

Nonostante l’arrivo dei militari, l’uomo ha continuato ad insultare e minacciare di morte la donna ed è stato bloccato e condotto in caserma.

Da successive indagini è poi emerso che l’uomo avrebbe persino picchiato e frustato i figli, oltre ad infliggergli altre punizioni corporali.

L’uomo è stato così portato al carcere di Uta e ora sarà l’Autorità Giudiziaria a prendere l’adeguato provvedimento nei suoi confronti.

