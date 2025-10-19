Tremendo incidente a Nughedu Santa Vittoria: muore un 20enne di Ghilarza

Notte drammatica sulle strade del centro Sardegna. Un ragazzo di 20 anni, Nicola Atzori, originario di Ghilarza, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 15, all’ingresso del paese di Nughedu Santa Vittoria.

Il giovane viaggiava a bordo di un’auto insieme ad altri 3 amici quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo è uscito di strada in una curva. L’impatto è stato violentissimo e per Nicola Atzori non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Gli altri occupanti del veicolo sono rimasti feriti e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Nuoro e Oristano. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano, che hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro.

Intanto a Ghilarza è lutto cittadino: sospesi tutti gli eventi per le Giornate del Romanico.

