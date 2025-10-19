Cagliari-Bologna 0-2, in una gara noiosa vince il cinismo degli ospiti

Sconfitta per il Cagliari all’Unipol Domus contro un Bologna non irresistibile ma cinico. Gli ospiti si impongono 0-2 con un gol per tempo, mentre i sardi restano all’asciutto in una gara poco brillante.

Il Bologna si affaccia subito in avanti, ma il Cagliari ci mette poco a rispondere, con Prati che centra una traversa su un tiro clamoroso dalla distanza. La gara è equilibrata per larghi tratti della prima frazione, ma a rompere il ghiaccio ci pensa Holm, che sugli sviluppi di un corner realizza il vantaggio ospite. Cross di Bernardeschi, sponda di Odgaard su un non irresistibile Obert e tapin vincente del difensore. Il Cagliari poco dopo ha l’occasione per pareggiare, ma Felici da solo davanti a Ravaglia si fa ipnotizzare.

Nella ripresa Pisacane cerca la scossa con gli ingressi di Borrelli e Luvumbo, al posto di Zappa e di un poco concreto Felici. Il Bologna però controlla agevolmente, mentre i sardi non riescono a rendersi davvero pericolosi nonostante entri anche Gaetano ad aumentare il peso offensivo. All’80’ è Orsolini a chiudere la gara con un mancino dai 30 metri. Per il Cagliari non resta che alzare bandiera bianca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it