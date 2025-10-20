Tragedia in Emilia Romagna, muore in moto il sassarese Luigi Vacca

Si chiamava Luigi Vacca, aveva 50 anni ed era originario di Sassari l’uomo che nel pomeriggio di sabato ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna.

Secondo una prima ricostruzione, Vacca stava percorrendo in sella alla sua moto Bmw la provinciale via Modena, quando una Lancia Ypsilon che viaggiava nella stessa direzione avrebbe segnalato una svolta a sinistra all’altezza di un incrocio. L’impatto tra i due mezzi è stato inevitabile e violentissimo: il motociclista è stato sbalzato dalla sella, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Il conducente dell’auto, sotto shock, ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare.

Luigi Vacca viveva in Emilia Romagna, dove lavorava per un’azienda specializzata nell’ingegneria audio, ma aveva mantenuto un profondo legame con la Sardegna. Ogni estate tornava ad Alghero, dove possedeva una casa, mentre la sua famiglia risiede tuttora a Sassari. I funerali si terranno mercoledì 22 ottobre alle 15:30, nella chiesa di Santa Maria in Betlem a Sassari.

