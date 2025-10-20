Sardegna, prosegue la lotta al bracconaggio: la Regione resta in prima linea

Presente anche una delegazione della Regione alla cabina di regia coordinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Nei giorni scorsi si è svolta la prima riunione della Cabina di regia nazionale contro il bracconaggio verso gli uccelli selvatici che è stata coordinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presenti anche i rappresentanti delle Regioni, tra cui ovviamente la Sardegna.

L’assessora all’ambiente Laconi ha così ribadito che verrà adottata la massima severità per chi si renderà responsabile di uccisioni illegali di fauna selvatica.

La Sardegna sarà inoltre parte attiva e propositiva nell’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale contro l’uccisione illegale di uccelli selvatici, promuovendo in particolare attività di formazione specialistica per il personale di vigilanza venatoria.

L’obiettivo è anche quello di accrescere la conoscenza dei reati contro la fauna e favorire un approccio sempre più integrato nella prevenzione e repressione delle pratiche illegali che compromettono lo stato di conservazione delle specie ornitiche.

