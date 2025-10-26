Muore l’anziana accoltellata dal figlio a Guspini: aveva 83 anni

Non ce l’ha fatta l’anziana di 83 anni accoltellata dal figlio lo scorso 5 ottobre nella loro abitazione di Guspini. La donna, da tempo costretta a letto per gravi problemi di salute, è morta questa mattina all’ospedale “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale, dove era ricoverata da alcune settimane.

Durante una violenta lite familiare, il figlio 63enne l’aveva colpita al volto con un coltello da cucina, provocandole gravi ferite. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che avevano trasportato la vittima prima al “Santissima Trinità” di Cagliari, e successivamente nel presidio ospedaliero del Medio Campidano per ulteriori cure e monitoraggio clinico.

Le condizioni dell’anziana non sono mai migliorate fino al decesso avvenuto oggi. La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria per accertare il nesso tra le ferite riportate e la causa della morte, mentre il figlio, già arrestato per tentato omicidio, si trova ancora detenuto nel carcere di Uta. La sua posizione sarà ora riesaminata con la possibile riqualificazione del reato in omicidio volontario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it