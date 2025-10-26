Furto in un supermercato di Cagliari: arrestata una coppia

I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati bloccati dai Carabinieri poco dopo il colpo al Superpan di via del Pozzetto

Serata movimentata a Cagliari, dove i Carabinieri della Squadra Motociclisti della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 37enne di Selargius e una 36enne originaria del sassarese, entrambi già noti alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’intervento è scattato in via del Pozzetto, dopo la segnalazione di un furto avvenuto all’interno del punto vendita Superpan. Secondo quanto ricostruito, i due avevano sottratto diversi generi alimentari tentando di allontanarsi a piedi, ma sono stati rapidamente rintracciati dai militari grazie alle ricerche immediatamente avviate nella zona.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno trovato i sospettati ancora in possesso della refurtiva, successivamente restituita al supermercato.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, mentre la donna è stata trattenuta nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale di Cagliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo fissata per lunedì mattina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

