Verona-Cagliari, le formazioni ufficiali: a sorpresa dentro Liteta e Idrissi

Il Cagliari alle 15 sfida il Verona al Bentegodi in uno scontro diretto per la salvezza. Mister Pisacane sceglie di affidarsi a Zé Pedro per sostituire l’assente Mina, mentre in mediana agiscono Prati e il giovane Liteta. Davanti Borrelli è sostenuto da Folorunsho e Gaetano. Ecco le formazioni:

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa Akpro, Bradaric; Orban, Giovane.

Allenatore: Paolo Zanetti

Cagliari (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Obert; Palestra, Prati, Liteta, Idrissi; Gaetano, Folorunsho, Borrelli.

Allenatore: Fabio Pisacane

