Sa Duchessa Cagliari, regolamentato ingresso al parcheggio di via Is Mirrionis

A partire da domani, martedì 4 novembre, scatterà un nuovo regime di controlli presso l’ingresso di Via Is Mirrionis, con l’obiettivo di verificare le autorizzazioni per l’accesso ai parcheggi interni del Campus di Sa Duchessa. Questa misura è volta a garantire una gestione più ordinata e riservata degli spazi.

L’accesso pedonale alla Facoltà di Studi Umanistici rimane invariato ed è consentito sia da Via Trentino che da Via Is Mirrionis. Tuttavia, l’ingresso con veicoli privati è ora soggetto a normative specifiche.

In base alle disposizioni, potranno accedere in auto ai parcheggi interni del Campus, tramite l’ingresso situato in Via Is Mirrionis 1 – punto segnalato da un cartello che notifica il divieto per i mezzi non autorizzati – esclusivamente i docenti e il personale tecnico-amministrativo, cui tali posti sono riservati. La deroga è estesa agli studenti che presentano difficoltà motorie, siano esse temporanee o permanenti, purché la condizione sia opportunamente documentata da una certificazione medico-sanitaria di invalidità.

Tutti gli altri studenti che intendano raggiungere la Facoltà in auto dovranno obbligatoriamente utilizzare l’ingresso principale di Via Trentino. Qui, è disponibile un ampio parcheggio situato di fronte alla “Casa dello Studente”, offrendo una soluzione alternativa per il resto della popolazione studentesca.

