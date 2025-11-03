Notizie Cagliari Sa Duchessa Cagliari, regolamentato ingresso al parcheggio di via Is Mirrionis

Sa Duchessa Cagliari, regolamentato ingresso al parcheggio di via Is Mirrionis

L'accesso pedonale alla Facoltà di Studi Umanistici rimane invariato ed è consentito sia da Via Trentino che da Via Is Mirrionis

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: UniCa

A partire da domani, martedì 4 novembre, scatterà un nuovo regime di controlli presso l’ingresso di Via Is Mirrionis, con l’obiettivo di verificare le autorizzazioni per l’accesso ai parcheggi interni del Campus di Sa Duchessa. Questa misura è volta a garantire una gestione più ordinata e riservata degli spazi.

L’accesso pedonale alla Facoltà di Studi Umanistici rimane invariato ed è consentito sia da Via Trentino che da Via Is Mirrionis. Tuttavia, l’ingresso con veicoli privati è ora soggetto a normative specifiche.

In base alle disposizioni, potranno accedere in auto ai parcheggi interni del Campus, tramite l’ingresso situato in Via Is Mirrionis 1 – punto segnalato da un cartello che notifica il divieto per i mezzi non autorizzati – esclusivamente i docenti e il personale tecnico-amministrativo, cui tali posti sono riservati. La deroga è estesa agli studenti che presentano difficoltà motorie, siano esse temporanee o permanenti, purché la condizione sia opportunamente documentata da una certificazione medico-sanitaria di invalidità.

Tutti gli altri studenti che intendano raggiungere la Facoltà in auto dovranno obbligatoriamente utilizzare l’ingresso principale di Via Trentino. Qui, è disponibile un ampio parcheggio situato di fronte alla “Casa dello Studente”, offrendo una soluzione alternativa per il resto della popolazione studentesca.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE