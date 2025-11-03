Deidda risponde a Zedda: “Manifestare si, ma pacificamente a volto scoperto”

Salvatore Deidda, Deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni alla Camera, è intervenuto sui recenti episodi di violenza verificatisi a Cagliari sabato scorso durante alcune manifestazioni.

Il parlamentare ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. L’atto non riguarda solo i fatti specifici di Cagliari, ma mira a denunciare un contesto più ampio: “L’interrogazione rivolta ai Ministri dell’interno Piantedosi la presentiamo noi sui fatti accaduti a Cagliari lo scorso sabato ma per denunciare il clima di violenza e intolleranza di questa minoranza della sinistra, che con slogan da anni di piombo, vandalizza o addirittura aggredisce le forze dell’ordine con lanci di fumogeni e bottiglie”.

Infine, il Deputato ha citato le parole del Sindaco di Cagliari Massimo Zedda in merito alla libertà di espressione, utilizzandole per sottolineare la necessità di manifestare nel rispetto della legge e con modalità pacifiche. Ha messo in discussione l’esistenza di un’autorizzazione per il blocco del traffico: “Riprendendo le dichiarazioni del Sindaco di Cagliari che ricorda che c’è la libertà di manifestare, sottolineiamo come bisogna farlo pacificamente e con il volto scoperto e per bloccare il traffico automobilistico e svolgere un corteo c’è bisogno di apposita autorizzazione del Comune di Cagliari, tra l’altro. È stata data? E da chi?”.

