Dati shock per il nuorese: è la provincia italiana con il tasso maggiore di omicidi

Secondo i dati emersi dall’edizione 2024 dell’Indice della Criminalità stilato da Il Sole 24 Ore, che analizza le denunce di reato registrate dalle Forze dell’Ordine, la provincia di Oristano detiene il primato nazionale per sicurezza. Nel 2024, il totale dei reati denunciati si è attestato a 2.326. Nonostante questo eccellente risultato generale, Oristano figura in una posizione meno invidiabile per quanto riguarda le rapine in banca, classificandosi al secondo posto in Italia, con un tasso dello 0,7 ogni centomila residenti.

La situazione nel Nuorese, invece, si presenta più complessa. Questa provincia si posiziona all’ultima piazza, tra le 106 province italiane, per il numero di denunce relative a omicidi volontari consumati, registrando un indice di 2,6 ogni centomila abitanti. Allo stesso tempo, si classifica al secondo posto a livello nazionale per i tentati omicidi denunciati, con un indice di 5,6 per 100.000 residenti.

Nella classifica generale dei reati, il Nuorese occupa la 70ª posizione, con un totale di 5.709 casi denunciati e un indice di 2.921,2 reati per centomila abitanti. A distinguersi negativamente, la provincia balza sul gradino più alto del podio per il reato di danneggiamento seguito da incendio, con 129 episodi e un indice di 66 ogni 100.000 abitanti. Infine, il Nuorese è annoverato anche tra le prime dieci province italiane (nona posizione) per la produzione di sostanze stupefacenti, con 163 casi e un indice di 83,4 ogni centomila abitanti.

