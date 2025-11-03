Terralba, targa di riconoscimento all’attore Giuseppe Ignazio Loi

Il sindacato Centro Studi Agricoli ha reso noto che conferirà una targa d’onore a Giuseppe Ignazio Loi, allevatore di Terralba. Il premio intende celebrare l’uomo che, grazie al film “La vita va così” del regista Riccardo Milani, è assurto a ambasciatore della Sardegna e del suo settore agropastorale.

Nel lungometraggio, l’anziano pastore interpreta la figura di Efisio Mulas. Il personaggio, ispirato alla vicenda reale di Ovidio Marras, un pastore sardo del sud, rifiuta ingenti somme di denaro pur di non cedere la propria terra a imprenditori immobiliari intenzionati a edificarvi un resort di lusso.

L’onorificenza è stata decisa in virtù del valore culturale e politico dell’interpretazione di Loi, che il sindacato non considera solo un pregevole contributo artistico, ma un vero e proprio atto di testimonianza e resistenza in difesa del territorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it