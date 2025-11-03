Sorso, evade dai domiciliari e prova a nascondersi dai Carabinieri: arrestato

Alla vista dei Carabinieri, l'individuo ha tentato di eludere il controllo, abbassandosi e cercando rifugio dietro alcune auto parcheggiate

Un uomo che si trovava agli arresti domiciliari ha violato la misura cautelare uscendo per una passeggiata nel centro di Sorso.

Alla vista dei Carabinieri, l’individuo ha tentato di eludere il controllo, abbassandosi e cercando rifugio dietro alcune auto parcheggiate. Il goffo tentativo di nascondersi è stato inutile: i militari della Stazione di Sorso lo hanno subito individuato e bloccato.

Per l’uomo è scattato l’arresto per evasione. In attesa dell’udienza di convalida, dovrà comunque restare ai domiciliari.

