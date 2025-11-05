Droga tra i giovani: un arresto e una denuncia tra Selargius e Dolianova

Droga tra i giovani: un arresto e una denuncia tra Selargius e...

Lotta alla diffusione di stupefacenti tra i giovani della provincia di Cagliari. Un’operazione condotta nella notte dai Carabinieri della Stazione di Selargius ha portato alla denuncia di un 22enne del posto, fermato intorno alle 3.00 in via degli Asfodeli durante un controllo mirato del territorio.

Il ragazzo è stato trovato con 15 grammi di hashish suddivisi in dosi, 735 euro in contanti, ritenuti compatibili con l’attività di spaccio, e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato e verrà trasmesso all’Ufficio Corpi di Reato della Procura di Cagliari e al Laboratorio Analisi Stupefacenti per i necessari accertamenti tecnici.

Nella stessa operazione, i Carabinieri hanno inoltre individuato 4 giovani tra i 22 e i 27 anni, residenti a Cagliari, Quartu Sant’Elena e Selargius, trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana. Per loro è scattata la segnalazione alla Prefettura di Cagliari come assuntori di sostanze stupefacenti.

A Dolianova invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 18enne incensurato, ritenuto responsabile di spaccio. Nella circostanza, il giovane si aggirava a piedi in via Trieste intorno alle 3 del mattino e i Carabinieri hanno deciso di procedere al controllo.

Il 18enne è stato infatti trovato in possesso di parte di un panetto di hashish del peso di 32 grammi, una bustina bianca contenente 13 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 6,4 grammi e tre banconote da 5 euro, possibile provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 6,3 grammi di marijuana, tre dosi di hashish e vario materiale per il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

