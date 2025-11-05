Maltempo in arrivo, l’Estate di San Martino lascia spazio a piogge in Sardegna

L’Italia sta vivendo un’anomala Estate di San Martino, con temperature miti e cieli limpidi da Nord a Sud. Il quadro, però, è destinato a cambiare nelle prossime ore. Una nuova perturbazione si avvicina e da domani porterà un peggioramento delle condizioni meteo, inizialmente sulla Sardegna e poi sul resto del Sud, fino a raggiungere parte del Centro durante il fine settimana.

Secondo quanto riportato dal meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it, nella giornata odierna il cielo resterà sereno su gran parte della Penisola, con l’unica eccezione di qualche foschia sulla Pianura Padana e leggere nubi su Bassa Calabria e Sicilia. Le temperature toccheranno valori quasi primaverili, con punte di 21-22°C sulle Isole Maggiori e picchi intorno ai 20°C anche in città come L’Aquila, Roma, Latina, Rieti, Terni e Napoli.

Da domani lo scenario cambierà gradualmente: nel pomeriggio-sera la Sardegna sarà la prima regione a vedere le piogge, preludio di un peggioramento più esteso. Venerdì la situazione peggiorerà ulteriormente. Il Nordovest d’Italia sarà avvolto dalle nubi con deboli piogge su Cuneese e Imperiese, il Centro vedrà cieli coperti con precipitazioni isolate, mentre su Sardegna, Sicilia e Calabria è atteso un peggioramento più deciso, con piogge diffuse e condizioni meteo instabili.

