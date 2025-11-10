Isili, pullman e auto si scontrano per mancata precedenza: due feriti

I feriti sono una passeggera del mezzo pubblico e il conducente dell'automobile. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118

Il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Isili, nel centro Sardegna, è di due feriti con lesioni lievi. Nello scontro sono rimasti coinvolti un pullman dell’Arst e un’autovettura privata.

La collisione, avvenuta lungo le vie del paese, sarebbe stata originata da una mancata precedenza.

I feriti sono una passeggera del mezzo pubblico e il conducente dell’automobile. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e trasferiti in ospedale in codice giallo. Nonostante il trasporto in codice giallo, le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni serie.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Isili, che stanno attualmente eseguendo i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it