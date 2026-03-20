Villacidro, irregolarità in esercizio commerciale: disposta la chiusura, titolare sanzionato

Il monitoraggio ha fatto emergere uno scenario critico in un locale pubblico dedicato alla somministrazione di cibi e bevande

Un’operazione congiunta dei Carabinieri della Compagnia di Villacidro, supportati dagli esperti del NAS e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, ha portato nella giornata di ieri a una serie di verifiche straordinarie nel territorio del Medio Campidano. L’attività di controllo, focalizzata sulla salvaguardia della salute dei cittadini e sulla verifica della regolarità dei rapporti d’impiego, ha passato al setaccio diverse imprese locali.

Il monitoraggio ha fatto emergere uno scenario critico in un locale pubblico dedicato alla somministrazione di cibi e bevande. Dagli accertamenti condotti dai militari e dagli ispettori specializzati, sono emerse pesanti anomalie: il gestore, residente in provincia, è accusato di aver ignorato le rigide prescrizioni di settore, collezionando violazioni amministrative e omettendo fondamentali adempimenti tecnici e igienico-sanitari.

Le conseguenze per l’attività sono state immediate. Oltre al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria, le forze dell’ordine hanno disposto la chiusura istantanea dell’esercizio. Il provvedimento di sospensione dell’attività resterà effettivo fino a quando il locale non avrà sanato ogni irregolarità, adeguandosi completamente agli standard previsti dalla legge per garantire la sicurezza di avventori e dipendenti.

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