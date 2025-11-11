Tragico incidente auto contro moto a Selargius: ecco chi era la vittima

A causa del violentissimo impatto, due ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote e sono finiti rovinosamente sull'asfalto

Un drammatico incidente stradale avvenuto ieri notte a Selargius ha causato una vittima e un ferito grave. Il bilancio è di Nicola Salis, 27 anni, deceduto sul colpo, e il cugino di 25 anni, ricoverato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu.

I due giovani stavano viaggiando a bordo di uno scooter Benelli quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente con una Ford C-Max, guidata da una donna. Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale 15, in corrispondenza dell’incrocio con via Archimede.

A causa del violentissimo impatto, entrambi i ragazzi sono stati sbalzati dal mezzo a due ruote e sono finiti rovinosamente sull’asfalto. Purtroppo, nonostante la rapidità dei soccorsi medici, per Nicola Salis non c’è stato scampo. Il cugino è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche e, nel corso della notte, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it