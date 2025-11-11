Cagliari, 28enne evade dagli arresti domiciliari: trasferito al carcere di Uta

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno arrestato un disoccupato 28enne, già noto alle Forze di Polizia. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di aggravamento, emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari (II Sezione Penale), che ha sostituito gli arresti domiciliari con la più restrittiva custodia in carcere.

Il provvedimento è la conseguenza diretta della denuncia di evasione sporta dagli stessi militari. Questa denuncia è scaturita dalla loro costante attività di vigilanza sul giovane, il quale si trovava ai domiciliari per un precedente reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso a Cagliari nel luglio 2024.

L’attento monitoraggio e le verifiche condotte dai Carabinieri hanno permesso di documentare la violazione delle prescrizioni imposte, portando l’Autorità Giudiziaria a richiedere l’inasprimento della misura.

Completate le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Uta, dove rimane a disposizione della Corte d’Appello di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it