Fiocco rosa in casa Cagliari, Zappa e la moglie Sara aspettano una bambina

Lieta notizia in casa Cagliari, in modo particolare in casa Zappa, dove l’esterno difensivo rossoblù, Gabriele, insieme alla moglie Sara Tulli hanno annunciato l’arrivo della loro primagenita.
La coppia era convolata a nozze lo scorso 21 giugno, al termine della passata stagione sportiva, e ora si appresta a diventare nuova coppia di genitori.
Via social si sono scatenati enormi segni e messaggi di affetto all’annuncio del gioioso arrivo.
