Fiocco rosa in casa Cagliari, Zappa e la moglie Sara aspettano una bambina

L'esterno difensivo del Cagliari, Gabriele Zappa, è convolato a nozze lo scorso giugno con la moglie Sara Tulli; ora la loro primogenita

Redazione Cagliaripad
Crediti foto: Gabriele Zappa - Instagram

Lieta notizia in casa Cagliari, in modo particolare in casa Zappa, dove l’esterno difensivo rossoblù, Gabriele, insieme alla moglie Sara Tulli hanno annunciato l’arrivo della loro primagenita.

La coppia era convolata a nozze lo scorso 21 giugno, al termine della passata stagione sportiva, e ora si appresta a diventare nuova coppia di genitori.

Via social si sono scatenati enormi segni e messaggi di affetto all’annuncio del gioioso arrivo.

 

