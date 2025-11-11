Sanluri, via ai lavori per sistemazione strade: investimento da 600.000€

Il Comune di Sanluri si prepara a un massiccio investimento di 600.000 euro destinati al rifacimento e alla riorganizzazione della rete stradale urbana.

Il progetto è reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 300.000 euro, che l’amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare attingendo a fondi propri, approvando la somma aggiuntiva con una recente variazione di bilancio.

Questa risorsa complessiva permetterà di intervenire sulle vie cittadine con la posa di nuovi manti d’asfalto, opere di manutenzione straordinaria, e interventi di miglioramento e abbellimento del decoro urbano. Attualmente, le arterie stradali che beneficeranno di questi lavori sono in fase di selezione: in questi giorni, i tecnici comunali stanno conducendo sopralluoghi e valutazioni per identificare le strade che presentano le maggiori criticità e necessità di intervento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it