Allarme a Cagliari, messaggi truffa dal finto Cup: l’Aou fa chiarezza

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria (Aou) di Cagliari ha diramato un avviso urgente riguardante la circolazione di Sms ingannevoli che appaiono provenire dagli “uffici Cup”. Tali messaggi, che in realtà costituiscono un tentativo di truffa, hanno lo scopo di carpire denaro anziché comunicare informazioni sanitarie.
I messaggi fraudolenti fanno riferimento a presunte “comunicazioni che la riguardano” e istigano il destinatario a contattare numeri a tariffa elevata, come ad esempio l’89349433.
L’azienda sanitaria ha specificato: “Questi numeri, con il prefisso 893, indicano servizi che posso causare addebiti a carico di chi esegue la chiamata”. Per tale ragione, l’Aou di Cagliari “Invitiamo tutti coloro che ricevono questi messaggi a non chiamare i numeri con prefisso 893”.
