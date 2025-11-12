Cagliari, nuovo asfalto in via dei Conversi: al via oggi i lavori di bitumatura

Da oggi, mercoledì 12 novembre, prendono il via i lavori di bitumatura nella zona di via dei Conversi a Cagliari, un intervento che rientra nel programma di manutenzione straordinaria delle strade cittadine.

I lavori, della durata di 5 giorni lavorativi, interesseranno in particolare le bretelle di immissione da e per l’asse mediano, la rampa di uscita verso la rotatoria di via Is Guadazzonis – via Fleming (dove l’intervento è previsto per giovedì 13 novembre) e la stessa rotatoria.

Durante i lavori, il traffico sarà regolato da movieri e da apposita segnaletica stradale. Le operazioni procederanno per tratti, così da garantire la circolazione e ridurre al minimo i disagi, soprattutto negli orari di punta legati all’ingresso nelle scuole e negli uffici.

