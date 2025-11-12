Cagliari, maxi sequestro al Porto Canale: sigilli a oltre 8.500 articoli contraffatti

Operazione congiunta tra Dogane e Guardia di Finanza: falsi marchi Disney, Marvel, Huda Beauty e squadre di calcio inglesi scoperti in un container diretto in Tunisia

Un’operazione congiunta tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza ha portato al sequestro di oltre 8.500 articoli contraffatti al Porto Canale di Cagliari, nell’ambito dei controlli sui traffici commerciali internazionali.

Il blitz è scattato dopo l’arrivo della nave portacontainer Atlantic Green, proveniente da Tangeri, in Marocco. Durante l’ispezione di un container dichiarato contenere giocattoli, gli agenti hanno scoperto 15.368 articoli, tra cui giocattoli, palloni e cosmetici, molti dei quali riportavano i marchi di celebri brand internazionali.

Le successive perizie tecniche hanno confermato la contraffazione di marchi registrati come Marvel, Disney, Sanrio, DC Comics, Spin Master, Cartoon Network, Viacom e Hasbro, oltre a quelli di note squadre di calcio inglesi come Chelsea, Liverpool e Manchester United. Tra i prodotti falsi figuravano anche cosmetici a marchio Essence e Huda Beauty.

Il carico, destinato alla Tunisia, è stato intercettato grazie ai controlli mirati delle Autorità Doganali. Il valore commerciale della merce sequestrata è stimato in diverse migliaia di euro.

Gli articoli contraffatti sono stati posti sotto sequestro e affidati in giudiziale custodia, mentre quelli regolari sono stati reimbarcati verso la destinazione originaria. Il sequestro è stato convalidato dalla Procura del Tribunale di Cagliari, che coordina ora gli accertamenti per individuare i responsabili del traffico illecito.

