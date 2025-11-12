Cagliari, domani chiusa rampa Asse Mediano verso via Is Guadazzonis

A causa di lavori di manutenzione stradale, la rampa di uscita dall’Asse Mediano di Scorrimento in direzione Via Is Guadazzonis sarà temporaneamente interdetta al traffico.
L’intervento, regolato dall’ordinanza dirigenziale n. 2855/2025 per il rifacimento del manto stradale, è previsto per domani, giovedì 13 novembre 2025.
La chiusura sarà operativa per quattro ore, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00. Si invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.
