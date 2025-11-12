Notizie Cagliari Cagliari, domani chiusa rampa Asse Mediano verso via Is Guadazzonis

La chiusura, a causa di lavori di manutenzione del manto stradale, sarà operativa per quattro ore, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00

Crediti foto: Comune di Cagliari

A causa di lavori di manutenzione stradale, la rampa di uscita dall’Asse Mediano di Scorrimento in direzione Via Is Guadazzonis sarà temporaneamente interdetta al traffico.

L’intervento, regolato dall’ordinanza dirigenziale n. 2855/2025 per il rifacimento del manto stradale, è previsto per domani, giovedì 13 novembre 2025.

La chiusura sarà operativa per quattro ore, dalle ore 9:00 fino alle ore 13:00. Si invitano gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi.

