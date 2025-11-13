Buddusò, lutto cittadino per l’addio al giovane Carabiniere Sebastiano Marrone

Questa mattina, il carro funebre che trasportava la salma è stato ricevuto dall'omaggio solenne dei colleghi dell’Arma

Un profondo e commosso sentimento di dolore e partecipazione ha accolto a Buddusò il feretro del carabiniere Sebastiano Marrone, il giovane militare tragicamente scomparso nei giorni scorsi in Puglia.

Questa mattina, il carro funebre che trasportava la salma è stato ricevuto dall’omaggio solenne dei colleghi dell’Arma. Al momento del passaggio davanti alla caserma, le sirene delle auto di servizio sono state fatte risuonare in segno di estremo rispetto. L’atmosfera nel piccolo centro del Monte Acuto è dominata da un silenzio carico di cordoglio.

I funerali si svolgeranno oggi stesso, giovedì 13 novembre, alle ore 15:30, nella chiesa parrocchiale di Santa Anastasia. Alla cerimonia funebre parteciperanno i familiari — il padre Lorenzo, la madre Francesca, la sorella Immacolata e il fratello Luigi — amici, concittadini e un nutrito gruppo di rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. Attorno alla famiglia si stringeranno con affetto anche le istituzioni locali e una vasta partecipazione di cittadini.

Il sindaco, Massimo Satta, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna, invitando l’intera popolazione a unirsi al dolore della famiglia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it