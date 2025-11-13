Tragedia a Pattada, camionista travolto e ucciso dal proprio mezzo

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno: inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso. Sul posto Vigili del fuoco, Carabinieri e Spresal

Tragedia questa mattina sulla ss128 bis, nel territorio comunale di Pattada, dove un uomo di 72 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro.

Intorno alle 12, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un camion, dopo essere sceso dal mezzo, è stato travolto dal veicolo stesso. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

I Vigili del fuoco di Ozieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo pesante e l’area circostante, per consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal, che si occuperanno di ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare eventuali profili di sicurezza sul lavoro.

