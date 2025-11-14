Cagliari, perdita idrica in viale Diaz: condotta rotta durante i lavori della metro

Abbanoa avvisa: possibili cali di pressione e interruzioni temporanee fino al completamento dell’intervento

Una rottura improvvisa della condotta idrica ha creato disagi questa mattina in viale Diaz, a Cagliari. Il guasto si è verificato durante gli scavi eseguiti dalla ditta impegnata nei lavori per la metro, quando un tratto di tubatura è stato accidentalmente lesionato.

Abbanoa ha comunicato che, fino alla conclusione della riparazione, nell’area interessata si registreranno “cali di pressione e possibili sospensioni temporanee dell’erogazione”. I disagi potrebbero estendersi anche alle zone vicine, in particolare viale Colombo e via Campidano.

