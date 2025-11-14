La dea bendata bacia la Sardegna: centrati due “5” al SuperEnalotto

I fortunati vincitori giungono da Bosa e Palau, su diciotto "5" centrati in tutta Italia due sono finiti in Sardegna

La regione Sardegna ha dimostrato ancora una volta la sua vena fortunata al SuperEnalotto. L’estrazione di giovedì 13 novembre ha visto l’assegnazione di ben diciotto punti “5” in tutta Italia, con due di queste vincite che sono finite sull’Isola.

Le vincite regionali sono state distribuite in due diverse province: una è stata realizzata a Palau, in provincia di Sassari, presso la Rivendita Tabacchi numero 6 in Via Capo d’Orso, 30; l’altra ha rallegrato la città di Bosa, in provincia di Oristano, presso il Tabacchi ubicato in Via Alghero, 7 A.

Mentre la Sardegna festeggia questi successi locali, l’attenzione si sposta sul Jackpot in continua crescita. L’ultima sestina vincente, del valore di 35,4 milioni di euro, fu aggiudicata il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il montepremi per la prossima estrazione, in programma per oggi stesso, venerdì 14 novembre, ha raggiunto la cifra impressionante di 77,7 milioni di euro.

