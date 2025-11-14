Cagliari, la sessione di gennaio si avvicina: spuntano primi rumors di mercato

Il calciomercato invernale prenderà via nel mese di gennaio ma i primi nomi, in entrata e in uscita, hanno iniziato a circolare

La finestra invernale di calciomercato si avvicina, gennaio sarà il mese in cui i club potranno formalizzare le trattative in vista della seconda parte della stagione e, anche in casa Cagliari, iniziano a spuntare i primi rumors.

Ci sono buone possibilità che i rossoblù vadano sul mercato alla ricerca di un nuovo innesto offensivo che possa, sia tatticamente che numericamente, riempire la casella lasciata vuota da Andrea Belotti a seguito del lungo infortunio. Uno dei nomi che circola in orbita Cagliari è quello di Milan Djuric che, con la maglia del Parma, non sta trovando poco spazio in questa prima parte di campionato.

Djuric compirà 36 anni il prossimo maggio e fa della fisicità il suo punto di forza, grazie ad un fisico imponente e una statura di quasi 2 metri. Il colpo di testa è la sua arma migliore, ma è bravo anche nella protezione della palla e nello scarico ai compagni.

Voci di mercato anche sul fronte uscite con il nome di Luca Mazzitelli accostato a più riprese alla Sampdoria, alla ricerca di giocatori di qualità ed esperienza che permettano alla società blucerchiata di lasciare il fondo della classifica in Serie B. Mazzitelli, al Cagliari, ha finora trovato poco spazio chiuso da Prati e Adopo in mezzo al campo, dunque non sarebbe totalmente da escludere un suo addio dopo soli 6 mesi di esperienza in Sardegna.

