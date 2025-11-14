Sassari, uccise un anziano a bastonate: chiesti 20 anni di carcere

Il pensionato 78enne fu brutalmente assassinato a bastonate nell'agosto del 2023 e il cui corpo fu ritrovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna

Si è aperto oggi il processo d’appello per l’omicidio di Nicola Pasquarelli, il pensionato 78enne brutalmente assassinato a bastonate nell’agosto del 2023 e il cui corpo fu ritrovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna, alla periferia di Sassari.

Il Pubblico Ministero, Lara Senatore, ha richiesto alla Corte d’Appello di Sassari la condanna a vent’anni di reclusione per l’imputato, Antonio Luigi Fiori, sassarese di 50 anni.

La richiesta della Procura di Sassari ribadisce la linea d’accusa già sostenuta in primo grado. Questa nuova istanza di condanna arriva dopo che il Tribunale di Sassari aveva precedentemente assolto Fiori con formula piena, dichiarando che non aveva commesso il fatto. Il ricorso presentato dalla Procura ha dato il via al nuovo procedimento giudiziario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it