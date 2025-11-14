Monastir, si riunisce la famiglia Conti: dopo Manuel arriva anche Bruno

Bruno Conti dopo l'esperienze con Cagliari, Mantova, Monterosi e Brindisi ha firmato con il Monastir dove giocherà con il fratello Manuel

L’Asd Monastir 1983, società calcistica militante in Serie D, annuncia un nuovo acquisto di mercato. Si tratta di Bruno Conti, figlio di Daniele Conti storica bandiera e capitano del Cagliari.

Bruno Conti, centrocampista classe 2002, gioca a centrocampo sulle orme di suo papà e suo nonno (da cui prende anche il nome) con un passato nelle giovanili del Cagliari in cui ha fatto tutta la trafila fino alla Primavera, di cui era capitano.

A Monastir Bruno ritrova anche il fratello Manuel, anche lui con un passato nelle giovanili del Cagliari, che ha sposato il progetto biancoazzurro già dall’inizio di questa stagione.

Bruno giunge al Monastir dopo diverse esperienze con Mantova in Serie C, Monterosi e Brindisi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it