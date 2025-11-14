Sono stati sequestrati diversi bilancini di precisione e una consistente somma di denaro contante derivato dall'attività illecita

Macomer, trovato con 40Gr di cocaina e 200Gr di marijuana: denunciato

Un uomo residente a Macomer è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dagli agenti del locale Commissariato. L’operazione rientrava nei controlli volti a contrastare lo spaccio di stupefacenti.

I poliziotti hanno recuperato un ingente quantitativo di droga in possesso dell’uomo: 40 grammi di cocaina e 200 grammi di marijuana.

Inoltre, sono stati sequestrati diversi bilancini di precisione e una consistente somma di denaro contante, che gli inquirenti ritengono sia il frutto dell’attività illecita di spaccio.

