Sassari, spara contro un cinghiale in centro abitato: scatta la denuncia

Un colpo d’arma da fuoco esploso in via Rockfeller a Sassari durante la notte ha richiesto il pronto intervento dei Carabinieri per accertare l’accaduto.

Le testimonianze raccolte dai residenti hanno rivelato che un uomo avrebbe sparato contro un cinghiale avvistato mentre si aggirava sulla pubblica via. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita, né sono state riportate conseguenze per altri animali.

L’uomo ritenuto responsabile dello sparo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, e le armi che deteneva sono state immediatamente sequestrate dai militari. Le indagini proseguono per definire ogni dettaglio dell’episodio e le relative responsabilità.

