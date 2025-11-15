San Gavino, si mette sui binari e costringe un treno all’inchiodata: denunciato

Il giovane, originario del Sudan, ha costretto il macchinista a una brusca frenata e provocato pesanti ritardi sulla linea

Momenti di tensione questa mattina alla stazione ferroviaria di San Gavino Monreale, dove i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Villacidro sono intervenuti dopo la segnalazione di una presenza sospetta sui binari.

Un uomo si sarebbe posizionato lungo la linea proprio nel momento in cui un treno stava per arrivare, costringendo il macchinista a fermarsi bruscamente. La manovra di emergenza ha causato ritardi significativi e disagi ai passeggeri, rallentando l’intera circolazione ferroviaria.

Ricevuto l’allarme, i militari sono giunti rapidamente sul posto, avviando una ricerca nei pressi dello scalo. Il responsabile è stato individuato poco dopo all’interno del bar della stazione e identificato. Si tratta di un 25enne originario del Sudan, disoccupato, domiciliato nel Cagliaritano e regolarmente residente sul territorio italiano.

Ricostruita la dinamica dell’accaduto e constatata l’assenza di spiegazioni convincenti sul gesto, i Carabinieri hanno proceduto con gli accertamenti di rito. L’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.

