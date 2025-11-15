Scontro tra due auto a Domusnovas, 5 feriti

L’incidente è avvenuto in via Fratelli Bandiera: il bilancio del violento scontro è di 5 feriti

Brutto scontro la scorsa notte a Domusnovas intorno alle 2.30. I Vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti in via Fratelli Bandiera per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. L’impatto, avvenuto nel centro abitato, ha causato il ferimento di 5 persone, tutte assistite dal personale sanitario del servizio di emergenza territoriale e trasferite in ospedale dalle ambulanze intervenute sul posto.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente, garantendo il ripristino delle condizioni di sicurezza lungo la carreggiata. Presenti anche le forze dell’ordine, incaricate degli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it