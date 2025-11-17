La donna stava rientrando a Riola Sardo in bicicletta: l’automobilista si è fermato, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare

Tragedia a Riola Sardo, ciclista investita e uccisa nella notte

Tragedia nella notte a Riola Sardo, lungo la strada provinciale 292 che collega Nurachi al paese. Una donna di circa 38 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre percorreva il tratto in bicicletta.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava pedalando lungo il rettilineo in direzione Riola quando, intorno alla mezzanotte, nei pressi della rotatoria, è stata centrata da un veicolo in transito.

L’automobilista si è immediatamente fermato, tentando di prestare aiuto in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza da Oristano, ma per la donna non c’è stato nulla da fare.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sequestrate la bicicletta e l’auto per le indagini.

