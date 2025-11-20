Calamosca, ricerche per Martina Lattuca: rinvenuti un paio di occhiali da donna

Le incessanti ricerche di Martina Lattuca, la 49enne svanita nel nulla martedì scorso nella zona costiera di Calamosca, hanno portato a un ulteriore ritrovamento nella giornata di oggi: un paio di occhiali da donna.

Gli occhiali sono stati rinvenuti nella medesima area marittima dove già ieri erano stati recuperati lo zaino con i documenti personali della donna e una sua scarpa. La vicinanza tra gli oggetti rafforza l’ipotesi che la zona sia cruciale per l’indagine.

Gli inquirenti sono ora impegnati a stabilire con certezza se il nuovo oggetto appartenga effettivamente alla donna scomparsa. Mentre i ritrovamenti aumentano, le operazioni di ricerca da parte delle squadre di soccorso continuano a concentrarsi senza sosta nel tratto costiero tra la Sella del Diavolo e Cala Fighera.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it