Interventi agli impianti sportivi di Cagliari, Zedda: “Attenti al nostro patrimonio”

"Abbiamo avviato manutenzioni ordinarie e straordinarie per il rinnovamento degli impianti", ha aggiunto il Sindaco di Cagliari

Il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, ha esposto gli interventi e le prossime aperture nel capoluogo isolano in merito agli impianti sportivi della città.

“Il nostro impegno per lo sport ha lo sguardo lungo sulle grandi opere (stadio, palazzetto dello sport, tennis club) e un occhio attento al patrimonio degli impianti pubblici. Abbiamo avviato manutenzioni ordinarie e straordinarie, il rinnovamento degli impianti, delle palestre (anche della Città metropolitana) e delle piscine comunali”, dichiara Zedda.

Sul palazzetto dello sport: “Il palazzetto dello sport di via Rockefeller ha oggi tribune più comode e moderne, presto spogliatoi e servizi più funzionali per il pubblico e le squadre. Nel pattinodromo accanto, stiamo per ammodernare le corsie di protezione per renderle omologabili per le gare e stiamo per bandire la gara per il nuovo affidamento. A pochi metri, abbiamo concluso i lavori dello skate park, di prossima apertura”.

Sulla palestra A nella cittadella sportiva: “Sono in corso le manutenzioni, il progetto di ampliamento del pistino e l’illuminazione del campo di atletica Santoru, e conclusi i lavori nei campi da softball e di football americano a Terramaini”.

Sulla palestra di via degli Stendardi: “Siamo pronti con l’incarico di progettazione, martoriata da tre incendi. A giugno avvieremo il rifacimento della palestra di via Schiavazzi. Sono in programma, inoltre, i lavori di ristrutturazione del campo sportivo di via Figari”.

Sui campi da calcio: “Sono imminenti le pubblicazioni dei bandi per l’affidamento in concessione di impianti sportivi come il campo di calcio Cipla (Fonsarda), quello da tennis di via Fracastoro (Amsicora), e il centro di via Crespellani a Mulinu Becciu”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it