Loiri Porto S.Paolo, scovata maxi piantagione con oltre 2000 piante di canapa

Un’ampia coltivazione illegale comprendente oltre duemila arbusti di marijuana è stata individuata e sottoposta a sequestro nelle campagne di Loiri Porto San Paolo, precisamente in località Santa Giusta. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, ha permesso di smantellare anche un sofisticato sistema idrico ed elettrico utilizzato per l’irrigazione delle piante.

Il successo del sequestro è frutto delle indagini condotte nelle scorse settimane dai militari dell’Arma, che sono riusciti a rintracciare il proprietario del terreno: un quarantaseienne di Olbia già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti penali.

L’uomo è stato ritenuto responsabile di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento, sono stati rinvenuti sul posto numerosi fertilizzanti e altri materiali agricoli destinati alla cura e alla crescita delle piante.

Dagli elementi finora raccolti, non si esclude che l’indagato possa aver ricevuto supporto da altri individui esperti nella coltivazione illegale della cannabis indica per la gestione dell’impianto. Gli accertamenti sono in corso e sono focalizzati sull’identificazione di questi soggetti e sulla definizione del loro ruolo all’interno dell’attività illecita.

