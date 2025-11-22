Grandi nevicate in Sardegna, l’Isola si risveglia sotto un manto bianco | Video

Dopo le prime apparizioni della neve nella giornata di ieri, la Sardegna è stata teatro di grandi fioccate per tutta la notte appena trascorsa.

L’Isola si è risvegliata sotto un grande manto bianco che ha ricoperto le cime del Gennargentu, con la neve che si è spinta copiosamente anche fino alle cime del Limbara, Montiferru, Monte Linas, Barbagia e anche Sarcidano, oltre che in varie zone interne a quote anche più basse.

Uno spettacolo naturalistico insolito per il mese di novembre, con le temperature calate a picco che hanno portato la Sardegna ad essere investita da un’ondata di forti nevicate.

