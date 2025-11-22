Addio a Ornella Vanoni, il dolore di Mahmood: “Resterai sempre nel mio cuore”

Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa della cantante 91enne; l'artista sardo Mahmood era legatissimo alla Vanoni

La celebre cantante italiana, Ornella Vanoni, si è spenta improvvisamente nella notte, all’età di 91 anni, a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Tutto il mondo della musica è in lutto per la sua dipartita e tantissimi sono stati i messaggi di affetto, cordoglio e ricordo arrivati in queste ore. In modo particolare dall’artista di origini sarde Mahmood, legatissimo alla Vanoni.

“Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti, e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato, resterai sempre nei miei ricordi, nel mio cuore e nei miei occhi”, sono le parole di dolore del cantante.

