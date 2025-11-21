Neve in Sardegna, primo vero assaggio d’inverno

La neve caduta oggi saluta ufficialmente l’arrivo dell’inverno in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha diramato ieri un’allerta meteo per le prossime ore, prevedendo temperature in forte calo e nevicate a quote ben al di sotto dei mille metri.
Come riportato dalla pagina social Baku Meteo, la neve ha imbiancato la zona del Monte Limbara, nel Sassarese, segnando di fatto l’inizio della stagione fredda sull’Isola. Si tratta infatti della prima vera nevicata dallo scorso inverno.
Secondo le previsioni, tra oggi, venerdì 21 novembre, e la giornata di sabato 22 sono previste precipitazioni isolate che potranno trasformarsi in neve a partire già da quota 700 metri.
